Comprimido da Pfizer para tratar covid-19 pode surgir já em 2021

Enquanto vacinamos o mundo, o trabalho de investigação na frente dos antivirais para tratar a covid-19 avança. Esta semana, o CEO da Pfizer, Albert Bourla, anunciou que o fármaco que a empresa está a testar num ensaio clínico a decorrer nos EUA pode estar pronto já no final deste ano. Trata-se de um simples comprimido que deve ser usado logo no início da infecção e que pode até vir a ser de toma única. Depois, resta esperar pela aprovação da agência reguladora do medicamento nos EUA. O fármaco faz parte de uma classe chamada inibidores da protéase (que são usados noutros vírus, como o VIH e a hepatite C) e funciona inibindo a acção de uma enzima que o vírus usa para se replicar em células humanas.