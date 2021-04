Com a vacinação a acelerar, é preciso manter travão na transmissão para diminuir internados e mortos

Internados em UCI são mais jovens, menos frágeis e chegarão em estádios menos avançados da doença, o que contribui para a redução do número de óbitos

Não há lugar para qualquer dúvida: a vacinação faz diminuir de maneira muito acentuada as formas mais graves da covid-19, e os óbitos que lhe estão associados, mas se queremos que essa redução se sinta também entre as pessoas mais jovens e ainda não vacinadas é essencial manter a transmissão da doença controlada. É isso mesmo que nos mostra uma simulação desenvolvida pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa), apresentado esta terça-feira na reunião do Infarmed, pelo epidemiologista Baltazar Nunes.