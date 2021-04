Quatro concelhos que apertaram confinamento recebem reforço de 10 mil doses de vacinas

Os quatro concelhos no vermelho que foram obrigados a voltar atrás no desconfinamento (Portimão, Rio Maior, Odemira e Moura) tiveram uma ajuda extra para combater de forma mais acelerada a covid-19 nas suas áreas geográficas. A task force da vacinação, liderada pelo almirante Gouveia e Melo, reforçou em mais 10 mil doses estes quatro municípios, apurou o PÚBLICO. A administração dessas vacinas, que vai abranger as pessoas nas faixas etárias dos 60 aos 70 anos, decorre entre hoje e sexta-feira.