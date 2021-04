O marido de Adriana abusou da filha. “Na minha cabeça tenho muita culpa”

As palavras da filha, ditas agora por Adriana, ecoam como uma ferida aberta, uma tortura –​ “Ele faz isso comigo desde os dez anos”. No turbilhão vivido desde então, que por vezes acalma mas regressa sempre, a revelação de há 21 meses ainda se insinua como uma convicção do presente. “O meu erro é não ter percebido”, diz Adriana.