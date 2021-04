Dois mortos em incêndio numa habitação na Malveira

Morreram um homem e uma mulher, ambos com mais de 80 anos, que residiam no imóvel.

Duas pessoas morreram esta terça-feira na sequência de um incêndio numa habitação antiga no centro da Malveira, concelho de Mafra. A informação foi recolhida pela Lusa junto de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, tendo sido confirmada ao PÚBLICO pela GNR local.

O alerta para o fogo na habitação foi dado às 4h37. Fonte do CDOS de Lisboa disse à Lusa que o incêndio, que causou duas vítimas mortais, ficou resolvido às 5h45 e envolveu 17 operacionais, com o apoio de oito veículos.

O comandante do Destacamento Territorial de Mafra, capitão Ferreira da Silva, disse ao PÚBLICO que as vítimas são um homem e uma mulher, ambos com mais de 80 anos (um tinha 86 anos e outro 83). “Quando chegamos ao local antes das 5h constatamos que havia uma habitação a arder, que, segundo os vizinhos, tinha duas pessoas no interior. Os bombeiros atacaram o incêndio, mas não conseguiram entrar no imóvel”, explica o capitão Ferreira da Silva.

Os corpos das vítimas já foram transportados para um gabinete médico-legal onde serão autopsiados, tendo a investigação do caso sido entregue à Polícia Judiciária, que terá que verificar se existe algum indício de crime.

No local estiveram os bombeiros da Malveira, que esta manhã ainda se encontravam no local, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a Guarda Nacional Republicana e a Polícia Judiciária.