Quais as datas-limite de vacinação para cada idade? Veja a previsão apresentada na reunião de especialistas

O coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal anunciou que, até Setembro, as pessoas com mais de 30 anos estarão totalmente vacinadas – o que corresponde a 70% da população, permitindo atingir a imunidade de grupo.

A maior parte das pessoas com mais de 80 anos está vacinada contra a covid-19 e, até 23 de Maio, é expectável que todas as pessoas com mais de 60 anos estejam vacinadas (com a primeira dose), avançou esta terça-feira o coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal, Henrique Gouveia e Melo – isto significará que, em termos estatísticos, ficarão “protegidas” as faixas etárias em que se registaram 96% das mortes por covid-19 no país.

Até Setembro, haverá “70% da população vacinada”, o que equivale a ter o grupo de pessoas com mais de 30 anos totalmente vacinado. “Mudámos o nosso plano: passámos de uma fase de escassez para uma fase de abundância [em que importa gerir a fluidez e o ritmo do processo]”, afirmou o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo. Há outros grupos prioritários – como quem tem co-morbilidades –, mas “o factor essencial é a vacinação por grupos etários”, dos mais velhos para os mais novos, referiu ainda Henrique Gouveia e Melo.

O coordenador do plano de vacinação apresentou um quadro durante a reunião de especialistas e políticos na sede do Infarmed, em Lisboa, em que mostra a previsão das datas-limite para vacinar os cidadãos de cada faixa etária. As pessoas até aos 30 anos ainda não têm uma data definitiva até à qual poderão ser vacinadas, mas as que têm mais de 30 anos deverão estar vacinadas até Agosto ou Setembro de 2021. Confira o quadro:

Aumentar

Quatro meses após o início da vacinação (que arrancou a 27 de Dezembro), o plano foi alterado e o principal critério passou a ser o da idade. Além da imunização prioritária por faixas etárias decrescentes – primeiro entre 79 e 70 anos, depois entre 69 e 60 anos e assim sucessivamente –, serão vacinados nesta segunda fase os doentes graves, sem limite de idade. Os sem-abrigo também são incluídos nas prioridades e recebem a vacina de apenas uma dose. As pessoas com mais de 65 anos podem também agendar a sua vacinação contra a covid-19 num portal de auto-agendamento.

No final desta semana, ter-se-á mais de 22% da população com uma primeira dose da vacina, que já garante uma “protecção bastante acentuada”, afirmou o coordenador. Gouveia e Melo informou que, no segundo trimestre, houve uma “ligeira evolução positiva” do número de vacinas disponíveis: 9,2 milhões de vacinas. Mas o limite de idade de dois tipos de vacinas (para evitar efeitos secundários da vacinação) pode condicionar a utilização de até meio milhão de vacinas. No terceiro trimestre, as duas vacinas com limitações de idades (Janssen e AstraZeneca) podem retirar ao plano 2,7 milhões de doses de vacinas. A meta dos 70% de protecção pode ser atrasada por este motivo, admitiu o coordenador do plano de vacinação.