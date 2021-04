Covid-19 em Portugal: mais cinco mortes e 353 novos casos — internamentos estão ao nível de Setembro

Portugal registou cinco mortes e 353 casos de infecção pelo novo coronavírus, segundos os dados do boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgados nesta terça-feira (os dados referem-se a segunda-feira).

Há menos 19 pessoas internadas nos hospitais por covid-19 e menos cinco pessoas internadas nos cuidados intensivos, estando assim, no total 346 pessoas internadas, das quais 86 em unidades de cuidados intensivos. A última vez que Portugal teve um número tão baixo de internamentos foi no dia 5 de Setembro, quando se registaram 345 pessoas em hospitais. Quanto aos internados em unidades de cuidados intensivos, não se registavam estes valores desde o dia 25 de Setembro no ano passado.

Três das cinco mortes registaram-se na região centro, aumentando para 3014 os óbitos provocados pela covid-19 nesta região. As outras duas mortes registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (com um total de 7193 mortes).

Desde o início da pandemia, as autoridades de saúde detectaram 834.991 infecções por SARS-CoV-2 e 16.970 mortes (8912 mortes do sexo masculino e 8058 do sexo feminino). Foram dadas como recuperadas num total de 794.205 pessoas.

O maior número de novos casos foi registado na zona Norte com 154 infectados; seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo (81 casos). No Centro houve 47 infecções; na Madeira foram registadas 20; nos Açores 13; no Alentejo há registo de 28 casos diários; e o Algarve registou 10 novas infecções.

Portugal registou, neste domingo, zero mortes e 196 novos casos de infecção de covid-19. Já não havia zero mortes desde 2 de Agosto. Esta foi a segunda vez que houve um dia sem mortes por covid-19 desde que foi reportado o primeiro óbito associado à doença em Portugal.