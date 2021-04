Covid-19: Portugal ajuda a Índia com medicamentos e oxigénio

Portugal vai enviar para a Índia “medicamentos antivirais, bem como oxigénio, estando a ser avaliada no quadro da União Europeia a forma mais expedita de transportar este material”, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros esta terça-feira, em comunicado.

“Face à escalada do número de casos de covid-19 na Índia, que nos últimos três dias alcançou 1 milhão de infectados, Portugal já manifestou a sua disponibilidade para contribuir de forma solidária”, lê-se no mesmo comunicado.

O auxílio anunciado por Portugal vem no seguimento do pedido de apoio do Governo indiano à situação pandémica no país e insere-se no plano bilateral e no quadro da União Europeia, através do Centro de Coordenação de Resposta a Emergências (ERCC).

“Ao mesmo tempo, no plano europeu e na qualidade de Presidência do Conselho da União Europeia, Portugal continuará a desenvolver proactivamente diligências no sentido de mobilizar apoio político e garantir a liderança da União Europeia neste processo”, refere ainda o Ministério dos Negócios Estrangeiros na nota enviada às redacções.

Esta segunda-feira, Augusto Santos Silva, que preside àquele ministério, já tinha anunciado a ajuda portuguesa ao Governo indiano, através da mobilização também do Ministério da Saúde e da Protecção Civil. “Nós estamos neste momento a organizar, no âmbito da União Europeia, uma resposta de apoio à Índia”, declarou durante uma conferência de imprensa para apresentar o programa de comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa.

Segundo Santos Silva, “a Índia pediu a mobilização do mecanismo europeu de protecção civil em apoio à situação pandémica que vive e que, de facto, é bastante grave”.

A Índia contou menos 41 mortos devido à covid-19 e quase menos 30 mil casos, nas últimas 24 horas, na primeira descida dos óbitos em 14 dias e dos casos numa semana. Ainda assim, o Ministério da Saúde indiano contabilizou 2771 mortos e 323.144 casos da doença. Desde o início da pandemia, o país acumulou 197.894 óbitos e 17,6 milhões de casos, situando-se, em número de mortos, atrás dos EUA, Brasil e México. Com Lusa