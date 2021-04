Em Setembro, “esperamos não ter casos” de covid-19 em Portugal, diz Henrique Barros

Infectados têm agora cinco vezes menos probabilidade de morrer do que no início da pandemia. Vacinação poupou internamentos, infecções e vidas, diz especialista em saúde pública.

“Por Setembro, se tudo correr normalmente, esperamos não ter casos”. Mesmo com as variantes mais letais e potencialmente mais transmissíveis, é possível que em Setembro não haja casos de covid-19 em Portugal, se se mantiverem as medidas em vigor e o plano de vacinação, afirmou o presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Henrique Barros, esta terça-feira, no Infarmed.

Na reunião que juntou políticos e peritos, Henrique Barros fez um balanço muito positivo da campanha de vacinação contra a covid-19, cujos efeitos já são visíveis. A vacinação previne a infecção e previne as mortes em quem é infectado e é, por isso, “fundamental continuá-la”.

Alguém que fique infectado com o novo coronavírus em Abril tem uma probabilidade cinco vezes inferior de morrer do que alguém que ficasse infectado nos primeiros meses de pandemia, referiu o perito.

Olhando para a “probabilidade de morrer”, Henrique Barros afirmou que, nos dois primeiros meses da pandemia, a probabilidade de morrer ao fim de um mês era superior a 4% – agora, essa probabilidade parece ser de 0,5%, o que é “extraordinário”.

Houve uma variação “brutal”, descreve Henrique Barros. “Ao início havia um efeito que deformava este cálculo porque se testava pouco e os casos identificados eram os mais graves”, mas há também aprendizagem na capacidade de responder à doença.

“Sem vacina, podíamos imaginar um retorno de um pico de infecção semelhante ao que aconteceu há alguns meses”, disse o perito. A vacinação poupou internamentos, infecções, vidas e sofrimento, concluiu.

Em Janeiro e Fevereiro deste ano, a letalidade por covid-19 aumentou. Porém, alguém que fique infectado em Abril, tem uma probabilidade cinco vezes inferior de morrer do que alguém que ficasse infectado nos primeiros meses de pandemia. “A idade é um factor que modifica tudo isto”, admite, mas “a estratégia vacinal vai implicar uma diminuição muito grande das mortes, uma diminuição muito grande dos internamentos – sobretudo em unidades de cuidados intensivos”.

Se a vacinação não impediu a infecção, evitou a forma grave da doença e a morte de uma “forma extraordinária”, diz ainda Henrique Barros.

A probabilidade de morrer continua com as mesmas características: ocorre mais no sexo masculino, tem uma variabilidade regional e há até uma desvantagem naqueles que não têm nacionalidade portuguesa.

Variante britânica será mais letal

Quanto ao risco de morrer associado às diferentes variantes do coronavírus SARS-CoV-2, a amostra é agora maior do que na primeira análise. As pessoas infectadas com a variante britânica “parecem ter um aumento significativo da probabilidade de morrer”, isto com os dados já ajustados para o sexo, idade, nacionalidade e região. “Ser infectado com esta variante [detectada no Reino Unido] aumenta o risco de morrer”, num valor muito semelhante à estirpe que veio de Espanha para Portugal.

Para as outras variantes pode haver um aumento deste risco, mas os números “não são suficientes” para garantir que se trata de um número real do ponto de vista estatístico. A variante detectada na África do Sul – com números ainda baixos – parece “claramente aumentar” o risco de infecção. Ainda não foi associado nenhum caso da variante de Manaus a casos de morte em Portugal; já a outra variante brasileira tem alguns casos de mortalidade, mas os números são muito reduzidos. Há a “necessidade de uma vigilância epidemiológica muito organizada” para pensar e decidir, conclui o especialista em saúde pública.

Pessoas mais velhas são as que mais querem ser vacinadas

Cerca de 90% das pessoas diz querer ser vacinada, disse Henrique Barros, citando dados do projecto Diários de uma Pandemia, que envolve o PÚBLICO. “A percentagem das pessoas que querem ser vacinadas é mais alta nas faixas etárias mais avançadas” e é mais baixa na faixa dos 40 anos – e é um “desafio” tentar perceber porquê, diz o especialista.

“É importante notar esta relação clara com a natureza dos rendimentos: as pessoas com rendimentos confortáveis, com maior educação, tendem a ser aquelas que mais pretendem ser vacinadas”, afirma. “É preciso ganhar estas pessoas para a vacinação e contrariar a eventual relutância em relação à vacina.”