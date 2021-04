Covid-19: 76% das pessoas com mais de 80 anos já têm a vacinação completa

Na última semana foi no Norte e em Lisboa e Vale do Tejo que o processo de vacinação avançou com maior ritmo. Esta terça-feira, o país assinalou a administração de três milhões de doses.

Mais de 517 mil pessoas com mais de 80 anos já tem a vacinação contra a covid-19 completa. Ou seja, são 76% dos mais idosos, grupo onde se registou a maior mortalidade por causa da infecção, que já estão totalmente imunizados. Quanto a regiões, na última semana foi no Norte e em Lisboa e Vale do Tejo que o processo de vacinação avançou com maior ritmo. Esta terça-feira, 27 de Abril, o país assinalou a administração de três milhões de doses.

De acordo com relatório da vacinação, publicado esta terça-feira pela Direcção-Geral da Saúde, a protecção dos idosos continua a decorrer a bom ritmo. Desde o início da campanha vacinal, nos últimos dias de 2020 até ao dia 25 deste mês, 93% das pessoas com mais de 80 anos já tomaram a primeira dose da vacina, o que representa um universo acima das 626 mil pessoas.

Na faixa etária entre 65 e os 79 anos, o número de pessoas protegidas com a primeira dose também aumentou em comparação com a semana anterior. São agora 53%, o que significa, em números absolutos, que mais de 844 mil pessoas nesta faixa etária já iniciaram o esquema vacinal. No relatório anterior eram 669 mil (42%) nesta situação. Bem menos são os que já tem o esquema completo: apenas 5%.

Quanto às restantes faixas etárias (abaixo dos 64 anos), as diferenças em relação à semana anterior não são muito grandes. Por esta altura estão vacinados com uma dose 17% das pessoas entre os 50 e os 64 anos, 11% entre os 25 e os 49 anos, 4% entre os 18 e os 24 anos. Abaixo dos 18 anos o número de vacinados é residual.

O plano de vacinação foi recentemente alterado, dando agora mais prioridade à idade, de forma a acelerar o processo. Ao mesmo tempo, irá priorizar pessoas com várias doenças independentemente da idade que têm. Caso dos doentes oncológicos a fazer tratamentos de rádio ou quimioterapia, transplantados, entre outros.

Até ao momento, Portugal recebeu 3,4 milhões de doses de vacinas. Esta terça-feira, o país assinalou a administração de três milhões de doses (foi uma segunda toma, referiu o secretário de Estado da Saúde Diogo Serras Lopes). Segundo o relatório, 22% da população (2,2 milhões de pessoas) já foram imunizadas com pelo menos uma dose da vacina, mais 207 mil que na semana anterior. Destas, 827 mil já têm o esquema completo (8%).

Ritmo mais acelerado no Norte e em LVT

Numa análise por regiões, foi em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) e no Norte que o ritmo de vacinação foi maior. Em comparação com a semana anterior, administraram-se mais 131 mil e mais 110 mil doses, respectivamente. Assim, em Lisboa e Vale do Tejo já foram administradas mais de um milhão, 21% da população com uma dose e 7% com a vacinação completa. Já no Norte foram administradas 987 mil doses, tendo 20% da população recebido a primeira imunização e 7% as duas.

Mas é no Alentejo que a percentagem de vacinados com uma dose e duas doses, em relação à população residente, é maior: 28% e 12%, respectivamente. Nesta região já foram administradas quase 184 mil doses de vacinas (mais 17 mil do que na semana anterior). Segue-se a região Centro com 608 mil doses administradas, tendo 27% da população com uma dose e 11% com a vacinação completa. No Algarve foram dadas até ao momento 110 mil doses de vacinas contra a covid-19, o que permite já ter 18% das pessoas com a vacinação iniciada e 7% com as duas doses tomadas.

Em relação às regiões autónomas, na Madeira 24% da população já tem uma dose e 9% a vacinação completa. Foram administradas mais de 81 mil doses de vacinas. Quanto aos Açores, o relatório ressalva que foi identificado um atraso entre as vacinas administradas e o seu registo, “pelo que os indicadores apresentados para os Açores poderão estar subestimados”. O relatório refere a administração de 58 mil doses, tendo 16% a primeira toma feita e 7% duas.