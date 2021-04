Casos de covid-19 só crescem no grupo etário entre os dez e os 20 anos

A incidência em Portugal tem diminuído em todos os escalões etários desde o início do desconfinamento. A excepção é o grupo entre os dez e os 20 anos, que regressou às escolas, e que tem registado um aumento de incidência.

Na primeira intervenção da reunião de peritos na sede do Infarmed, em Lisboa, esta terça-feira, o especialista da Direcção-Geral da Saúde (DGS) André Peralta Santos afirmou que “na última semana, pela densidade populacional e número de habitantes, o crescimento [da incidência do vírus] na zona de Paredes, Paços de Ferreira e Penafiel causa alguma preocupação”, situação que será acompanhada.

“Uma boa notícia: há inversão de tendência no município de Odemira, que tinha uma incidência muito expressiva e que, apesar de a incidência continuar elevada, iniciou já uma inversão de tendência”, acrescentou ainda.

A incidência é “muito menor”, dez vezes menor, em relação ao pico da pandemia em Portugal, realçou André Peralta Santos.

Pessoas com mais de 80 anos são “o grupo mais protegido”, mas “todos os grupos etários estão abaixo da incidência” do início do desconfinamento, excepto o grupo dos 10 aos 20, “ligeiramente acima”.

Abertura das escolas foi “positiva” e incidência ficou “aquém” da reabertura de 2020

Apesar do aumento de casos em idade escolar e comparando-se o regresso dos alunos às escolas em Setembro/Outubro de 2020 e em Março/Abril de 2021, nota-se uma “diferença na intensidade das taxas de incidência”: “Os níveis de incidência nestes grupos etários são menores do que no início da abertura do ano escolar em 2020”, garante o especialista. A tendência aumentou em alguns grupos etários, mas “está muito aquém do aumento e incidência” da abertura das escolas de 2020 – o que “mostra que há um resultado bastante positivo” resultante da reabertura faseada. Estes dados são relativos até dia 16 de Abril.