Estado de emergência termina sexta-feira e não será renovado, anuncia Marcelo

O “desejo” expresso por Marcelo Rebelo de Sousa antes da última renovação do actual estado de emergência cumpriu-se: Maio arrancará já sem este regime excepcional. A decisão foi comunicada pelo Presidente da República, numa declaração ao país a partir do Palácio de Belém. Marcelo Rebelo de Sousa diz este passo “é baseado na confiança” e a três tempos: depois de uma manhã a ouvir especialistas, de uma tarde a ouvir os partidos com assento parlamentar e de várias semanas a ouvir o Governo. “Tudo visto e ponderado, decidi não renovar o estado de emergência”, confirmou.

Nas palavras do chefe de Estado ― que aguardava pela reunião com especialistas em saúde pública no Infarmed ― a decisão reflecte a estabilização do número de infectados, a descida do número médio de mortes e de doentes internados em enfermaria e em cuidados intensivos, bem como a redução da taxa de transmissibilidade (Rt). De acordo com Marcelo, pesou também “o avanço em testes”, o avanço na vacinação e o facto de já ter decorrido mais de um mês sobre o período da Páscoa e a primeira abertura das aulas e outras três semanas desde a segunda fase de reabertura das escolas.

Citando os especialistas, Marcelo afirma que “passámos uma fase de ver ao fundo do túnel para ter uma luminosidade crescente no nosso dia-a-dia”, logo acrescentando que “não estamos ainda livres de vírus”, especialmente com o surgimento de novas variantes. Ainda assim, o Presidente da República defende a importância de dar “um sinal de esperança mobilizadora” para o que espera aos que mantiveram um esforço “consistente e disciplinado” desde Novembro “e mais intensamente desde Janeiro”.

Até agora, o país viveu já 218 dias em estado de emergência por causa da pandemia (173 dos quais foram dias consecutivos) e prepara-se para entrar na última fase de desconfinamento já sem este regime em vigor.

Porém, mesmo sem estado de emergência, “há que manter ou adoptar todas as medidas consideradas necessárias para impedir recuos e retrocessos a um passado que não desejamos”, até porque “cada abertura significa mais responsabilidade”. Mas se as medidas não forem suficientes, então o Presidente da República repete a mensagem do passado e garante que não hesitará em voltar a decretar estado de emergência.