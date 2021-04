Direcção do PSD trava desistência de António Oliveira em Gaia

A direcção nacional do PSD foi obrigada a intervir para acabar com o clima de conflitualidade que se instalou entre o candidato à Câmara de Vila Nova de Gaia, António Oliveira, e o líder do partido a nível local, Cancela Moura, por causa do processo eleitoral autárquico no concelho. O candidato, que Rui Rio considera ter o “perfil adequado” para liderar a autarquia, está agastado pela forma como Cancela Moura, em sua opinião, o está a excluir do partido sendo ele militante.