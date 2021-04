No YouTube, os ambience videos abrem janelas para vários mundos — e a pandemia escancarou-as

Chamam-se ambience videos e há um para cada gosto ou momento. Podem ser vídeos com desenhos em 3D ou até capturas reais de espaços com sons ambiente e são usados para gerar atmosferas reconfortantes para quem precisa de uma presença enquanto trabalha, estuda ou relaxa. Graças ao confinamento, a procura por este tipo de imersão digital está em ascensão.

Os ambience videos ("vídeos de ambientes”, em tradução livre para português) ganharam destaque com a pandemia, que fechou as portas ao mundo lá fora. São animações gráficas ou filmagens no YouTube que transportam o espectador para lugares com movimento, quase como em tempo real, muitas vezes acompanhadas de sons ASMR. Podem ser janelas para o mundo real — como uma lareira a crepitar numa sala acolhedora ao som de jazz — ou para um mundo imaginário — como uma biblioteca em Hogwarts ou uma casa assombrada por fantasmas. Há quem os veja enquanto estuda ou quem os deixe a passar como ambiente de fundo para ler ou até cozinhar.