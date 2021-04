Na Suécia, após um longo Inverno confinadas, as vacas saltaram de alegria

Na fazenda de Berte Gard, no sul da Suécia, as vacas leiteiras regressaram aos campos, após meses em confinamento. Durante o Inverno, as temperaturas negativas e as poucas horas de sol diárias obrigam-nas a estar recolhidas, num espaço interior.

Só no final de Abril puderam sair em liberdade, num alegre desconfinamento que, todas as primaveras, traz centenas de curiosos às fazendas para assistir ao fenómeno. Em 2021, por causa das restrições à circulação impostas pela pandemia de covid-19, foram as vacas a chegar até casa dos habituais turistas.

TT News Agency/REUTERS TT News Agency/REUTERS Fotogaleria TT News Agency/REUTERS

O fenómeno de libertação das vacas foi transmitido, em directo, na página de Facebook de Berte Gard, a fazenda onde vivem mais de 500 vacas e bezerros.