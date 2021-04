Rock on: não houve um aumento de infecções depois do concerto com cinco mil pessoas em Barcelona

Duas semanas depois do concerto dos Love of Lesbian, apenas foram detectados seis novos casos de infecção entre a audiência — e não há evidências que tenham ocorrido no local do evento. “Este não foi um evento de contágio.”

O concerto-teste em Barcelona, onde cinco mil pessoas fizeram testes rápidos à covid-19 e estiveram no mesmo espaço sem distanciamento social, não provocou um aumento das infecções, segundo disseram os organizadores do evento esta terça-feira, dando esperança ao moribundo sector dos espectáculos musicais ao vivo.

Duas semanas depois do concerto da banda indie catalã Love of Lesbian, apenas foram detectados seis novos casos de infecção entre a audiência, disse o médico Josep Maria Llibre, em conferência de imprensa.

Esse número é equivalente a cerca de metade da taxa de infecção entre a população geral de Barcelona medida nas últimas duas semanas, afirmou o médico interno especialista no Hospital Germans Trias i Pujol.

“Este não foi um evento de contágio”, disse, não existindo evidências de que as seis infecções tivessem ocorrido no local do evento. “Há muitos dados que nos dão esperança e nós acreditamos que podem ajudar na reabertura de actividades culturais em todo o mundo”, disse Llibre.

No dia do concerto, os espectadores tiveram de fazer um teste rápido à covid-19 num de três locais na cidade e mostrar o resultado negativo antes de lhes ser permitida a entrada na arena Palau Sant Jordi.

Os fãs receberam os resultados num espaço de 10 a 15 minutos, a partir de uma app instalada nos seus telemóveis. O teste e o uso de máscara estavam incluídos no preço do bilhete.

Depois do concerto, os médicos perguntaram aos espectadores se tinham sintomas ou se tinham tido um teste positivo. Também cruzaram os dados dos espectadores com os dados das autoridades de saúde, em concordância com o que foi previamente acordado antes do concerto.