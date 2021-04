Através do telefone

Odeio a alta voz por causa da péssima qualidade do som. Alexandre Graham Bell morreu sem saber que uma chamada telefónica podia ser tão acusticamente miserável.

Odeio a alta voz. Odeio quando me põem em alta voz. Odeio quando me perguntam se podem pôr (não) e odeio quando não me perguntam mas põem à mesma.