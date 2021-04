Vídeo mostra tripulantes no submarino afundado a cantar música de adeus

São cerca de uma dezena de tripulantes a cantar: foi divulgado um vídeo em que se vêem alguns dos 53 tripulantes do submarino que se afundou na semana passada (sem sobreviventes) a cantar uma canção de despedida para um dos comandantes que abandonava a missão na Marinha indonésia. Semanas mais tarde, a letra da canção parece ser um prenúncio da tragédia.

“Ainda que não esteja preparado para sentir a tua falta, ainda não estou preparado para viver sem ti” (tradução livre), cantam os tripulantes no vídeo. “Desejo-te o melhor.” A canção é um êxito na Indonésia e chama-se Adeus.

A Marinha da Indonésia confirmou que o submarino se tinha afundado ao largo da ilha de Bali e que os 53 tripulantes a bordo estão sem vida.

Os destroços do submarino tinham sido encontrados na véspera da confirmação por parte da Marinha. Desaparecido na quarta-feira passada, a embarcação foi encontrada a 850 metros de profundidade, partido em três partes – e ainda não se sabe qual o motivo do naufrágio; as autoridades pensam que possa ter sido uma avaria que impediu que o submarino voltasse à superfície.