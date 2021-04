Portugal activa Instrumento de Resposta Rápida para intervenção de ONG em Cabo Delgado

O Ministério dos Negócios Estrangeiros anunciou a activação do Instrumento de Resposta Rápida para Acções de Emergência face ao agravamento da situação humanitária na província de Cabo Delgado, em Moçambique, segundo um comunicado enviado esta terça-feira. A medida, coordenada pelo Instituto Camões, disponibiliza 250 mil euros para apoiar a intervenção de organizações não-governamentais para o desenvolvimento (ONGD) na região.

“A activação deste instrumento enquadra-se no apoio que Portugal tem estado a mobilizar para a província moçambicana de Cabo Delgado, quer a nível bilateral, quer a nível multilateral, incluindo no quadro da União Europeia”, lê-se no texto.

No âmbito do instrumento, foram apresentados cinco projectos humanitários, com os das ONGD Helpo e Oikos a serem seleccionados.

A Helpo vai actuar essencialmente no bairro de Mahate, na cidade de Pemba, capital da província de Cabo Delgado, para aumentar a segurança alimentar das famílias deslocadas com grávidas e crianças, através da distribuição de mais de dois mil kits de sobrevivência e de rastreios nutricionais a mulheres grávidas e lactantes, crianças e jovens. De acordo com a nota, “serão apoiadas 7116 crianças das escolas primárias, 78 mulheres grávidas e 461 famílias de acolhimento”.

O segundo projecto, da Oikos, vai intervir no distrito de Montepuez para garantir o acesso a bens essenciais de primeira necessidade, permitindo às pessoas deslocadas retomar as rotinas de higiene e preparar alimentos. “Serão abrangidas, de forma directa, 1800 famílias deslocadas, em particular famílias vulneráveis chefiadas por mulheres, idosos, órfãos e crianças, e 1350 famílias de acolhimentos” a deslocados, lê-se na nota.

A violência jihadista que aterroriza a província de Cabo Delgado há três anos e meio já matou 2500 pessoas, fez mais de 714 mil deslocados, e provocou uma crise humanitária que não parece abrandar. Uma fonte do Programa Alimentar Mundial (PAM), citada pelo jornalista e investigador Joseph Hanlon, tinha alertado para o facto de a agência não conseguir aceder aos locais onde se concentram os mais necessitados. Por causa disso, quase um milhão de pessoas está a passar por fome severa, diz a ONU.

O último grande ataque aconteceu na vila de Palma, a 24 de Março e provocou dezenas de mortes e feridos, bem como a fuga de dezenas de milhares de pessoas. De acordo com o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres de Moçambique, os novos deslocados são, sobretudo, mulheres e crianças que chegam “com pouco pertences” e separados das famílias.

Embora as autoridades moçambicanas tenham recuperado o controlo da vila, a petrolífera Total anunciou a suspensão dos trabalhos e a retirada de todo o pessoal da zona por motivos de “força maior”, comprometendo o empreendimento, onde foram depositadas expectativas de progressos económicos no país.