Johnson sob pressão nega ter dito que preferia “corpos empilhados” a um novo confinamento

Primeiro-ministro britânico vai usar reunião do Governo para tentar recentrar o debate nos esforços da vacinação e no combate à crise económica provocada pela pandemia.

A guerra entre o primeiro-ministro britânico e o seu ex-assessor Dominic Cummings continua a ensombrar o trabalho do Governo, com Boris Johnson a ter de negar uma série de revelações feitas nas últimas semanas que o acusam, entre outras coisas, de ter pedido dezenas de milhares de libras a financiadores do Partido Conservador para renovar a residência oficial. Mas as polémicas não se ficam por aí e actualmente Johnson está sob pressão por alegadamente ter dito que preferia ver “corpos empilhados aos milhares” do que aprovar um novo confinamento.