Human Rights Watch considera que Israel tem políticas que constituem apartheid

As autoridades israelitas estão a cometer crimes de apartheid e perseguição, declarou a Human Rights Watch num relatório apresentado esta terça-feira que examina as políticas de Israel em relação aos palestinianos. O relatório considera que a realidade actual é que há uma única autoridade, o Governo israelita, que tem a maior parte do poder numa área entre o rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, privilegiando sistematicamente um de dois grupos a viver no território, os judeus, sobre, em especial, os palestinianos nos territórios ocupados, incluindo Jerusalém Oriental.