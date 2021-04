Eurodeputados põem fim à “saga do ‘Brexit’” com aprovação do acordo de parceria com o Reino Unido

Acordo de cooperação comercial e política, fechado na véspera de Natal, estava em aplicação provisória. Presidência portuguesa da União Europeia diz que deve entrar definitivamente em vigor no dia 1 de Maio.

O acordo para a nova parceria económica e política da União Europeia com o Reino Unido deve entrar definitivamente em vigor já no próximo sábado, dia 1 de Maio, avançou a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, que em nome da presidência portuguesa confirmou que o Conselho da UE está preparado para dar a sua aprovação final ao documento logo depois da ratificação do Parlamento Europeu.