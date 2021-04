Covid-19: pessoas com vacinação completa nos EUA só têm de usar máscara ao ar livre em eventos com multidões

Os norte-americanos que já completaram a vacinação contra a covid-19 não necessitam de utilizar máscaras no exterior, excepto em eventos com multidões, anunciou esta terça-feira o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês).

A nova actualização das directrizes do regulador norte-americano dá indicações para as pessoas com a vacinação completa em várias situações, distinguindo as formas de actuação em relação a quem ainda não está imunizado.

“É um dia em que podemos dar um passo em direcção à normalidade de antigamente”, disse em conferência de imprensa a directora do CDC, Rochelle Walensky. “Se estiver completamente vacinado, as coisas são muito mais seguras que para aqueles que ainda não estão.”

CDC Dir. Walensky says it is safe for "those who are fully vaccinated to return to the activities they love doing inside while wearing a mask." https://t.co/MYcQNsxeW1 pic.twitter.com/RyUxcH7cCu — ABC News Live (@ABCNewsLive) April 27, 2021

Os norte-americanos vacinados deixam assim de necessitar de utilizar máscaras ao ar livre em ajuntamentos com poucas pessoas ao ar livre e em refeições com membros de outros agregados familiares.

Para as pessoas ainda não vacinadas, o CDC divide as diferentes actividades em três níveis de segurança (seguras a verde, um pouco menos seguras a amarelo e as menos seguras a vermelho). A utilização de máscara e o distanciamento sociais são recomendados logo no caso de ajuntamentos reduzidos ao ar livre com pessoas vacinadas e não vacinadas. O órgão considera que um jantar ao ar livre num restaurante com amigos de diferentes agregados familiares já é uma actividade um pouco menos segura, e um evento com multidões ao ar livre é marcado a vermelho.

Em relação aos eventos em espaços fechados, todos estão marcados a amarelo ou vermelho para os não vacinados: uma ida ao barbeiro está no nível intermédio de segurança, enquanto assistir a um filme figura no nível mais alto de risco, por exemplo. No caso das pessoas já inoculadas, todas estas actividades são definidas como seguras, mas o CDC estipula na mesma a necessidade de utilizar máscara.

Foto As recomendações do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças actualizadas com medidas para pessoas vacinadas CDC

As novas directrizes também clarificam que os trabalhadores com vacinação completa não necessitam de cumprir período de isolamento, desde que se mantenham assintomáticos. Além disso, pessoas vacinadas e assintomáticas que não tenham tido contactos de risco podem ficar isentas de testes de rotina, quando possível.

Os Estados Unidos, que somam perto de 573 mil mortes por covid-19 em mais de 32 milhões de casos, já têm perto de metade da população vacinada com pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19.