Universidade Nova de Lisboa apresenta projecto para novo campus de Campolide

A Universidade Nova de Lisboa apresentou esta terça-feira o projecto para um novo campus universitário em Campolide que integrará a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (Nova FCSH) e a Nova Information Management School (Nova IMS). Numa sessão “online” intitulada “Dia do Campus de Campolide”, que contou com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, o reitor da Universidade Nova de Lisboa, João Sàágua, afirmou que o novo campus será “um lugar de convergência de áreas do conhecimento decisivas para a sociedade, um espaço moderno e tecnologicamente avançado.”

Além de um novo edifício para a Nova FCSH e de um outro para a Nova IMS, cujas maquetes foram apresentadas no evento, o campus vai acolher também dois novos centros que estão a ser criados, mas que contam já com projectos em curso: o Centro de Inovação Social (INNO) e o Nova Smart Campus Living Lab. O conceito do campus ainda não tem projecto arquitectónico, mas Sàágua disse à Lusa que a construção dos dois novos edifícios que servirão de casa à FCSH e à IMS está prevista para 2022 e deverá levar três anos até estar concluída.

"O novo Campus de Campolide é um projecto que visa criar uma centralidade baseada em conhecimento e cultura que sirva a cidade, as comunidades envolventes e que seja apropriado pelos munícipes, fazendo parte das suas vidas”, disse Sàágua. Enquanto o Nova Smart Campus Living Lab será uma infra-estrutura tecnológica e estratégica para a transferência de conhecimento e inovação na área de Espaços Inteligentes e Sustentáveis, o INNO consistirá num centro de inovação social, que terá como principal propósito a realização de projectos inovadores com vista a colmatar alguns dos grandes desafios sociais da actualidade.

O vice-reitor da universidade, José Ferreira Machado, disse no evento que a instituição idealizou o campus como “um parque urbano aberto à comunidade” e “um equipamento integrado no bairro de Campolide” e na nova Praça de Espanha.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, admitiu que o projecto se insere “muitíssimo bem” na visão que a Câmara tem “relativamente à integração urbana da zona”, nomeadamente no plano de transformação do Estabelecimento Prisional de Lisboa em residência universitária.

Relativamente à pegada ambiental, e de olhos postos no futuro, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, disse: “Mais do que a transição para o digital, os desafios que temos de nos impor para garantir a descarbonização da economia em direcção à neutralidade carbónica passam por estes campi de experimentação”.

João Sàagua, em declarações à Lusa, explicou que as instalações da Avenida de Berna “serão vendidas perante a melhor oferta” de modo a viabilizar “a construção do novo edifício em Campolide em termos óptimos”, não especificando valores. “É certo que o que aqui vimos é só um conceito, sem dimensão nem formas definitivas. Não temos ainda um programa preliminar, e muito menos um projecto de arquitectura, mas este conceito já nos permite sonhar e desafia-nos a pensar a nossa visão do futuro”, frisou Caramelo.