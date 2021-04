Misericórdia do Porto avança com projecto lúdico e cultural na Prelada

A ideia de converter a Quinta da Prelada, emblemática propriedade do século XVIII situada em Ramalde e concebida por Nicolau Nasoni, num centro cultural e artístico remonta a 2005, pouco antes do encerramento do parque de campismo que funcionou naqueles terrenos durante 45 anos. Na altura, falou-se em instalar ali um espaço de arquivo e restauro da Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP), que passou a deter o espaço depois de uma doação de D. Francisco de Noronha de Menezes, o último descendente da família nobre que ali viveu. O projecto vai, finalmente, avançar, num modelo semelhante, um parque lúdico e cultural, com um centro interpretativo sobre Nasoni – arquitecto italiano que desenvolveu boa parte da sua obra no Porto –, um parque de autocaravanas, um ecoresort e vários espaços verdes.