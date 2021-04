O arquivo do Grupo Musical de Miragaia revela a “sala de estar” de um bairro

Fundada em 1926, a vetusta associação portuense teve um papel fulcral para agregar e dinamizar o quadro social, económico e cultural da freguesia ribeirinha. Agora, as suas memórias e histórias protagonizam Memoratório… do usado e preservado Grupo Musical de Miragaia, uma criação da Confederação com Tânia Dinis que já está a ser exibida online.