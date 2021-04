“Exageros da idade”? A saúde mental também preocupa os adolescentes

Nem todos os adolescentes estão ok - mas há muitas formas de se sentirem melhores. Os nossos “repórteres” da Rádio Miúdos propõem alguns exemplos do que podes fazer por ti e pelos teus amigos, tais como não desvalorizar quando sentes que precisam de ajuda, apoiá-los a procurar um adulto que possa ajudar (um psicólogo, por exemplo), ou falar abertamente sobre assuntos como os ideais irrealistas de beleza ou a enorme pressão que é ter que escolher a área do secundário ou um curso universitário quando se é tão novo. E, claro, esta pandemia que deixou toda a gente confinada. Explicam ainda porque é que acham uma boa ideia cada escola ter pelo menos cinco (!) psicólogos.

