Bar dinamarquês vende teste à covid-19 e uma cerveja por 20 euros

Serviço rápido e garantido, com uma cerveja incluída para apreciar enquanto se espera o resultado, que chega em 15 minutos.

Um bar em Copenhaga começou a oferecer aos seus clientes um novo combinado: um teste à covid-19 e uma cerveja para beber enquanto se espera o resultado.

A ideia é da cervejaria Warpigs Brewpub, e surgiu como forma “criativa” de ter mais negócio e mais clientes, após meses de restrições por causa da pandemia.

Os clientes pagam cerca de 20 euros pelo serviço e são testados numa tenda do bar.

Em menos de meia hora, caso estejam saudáveis, é-lhes permitida a entrada no salão.

A iniciativa integra-se nas medidas do sistema dinamarquês de um “passaporte do corona”, em que os cidadãos podem usar uma aplicação no telemóvel ou um formulário oficial aprovado pelo Governo para provarem que estão vacinados, já estiveram infectados ou tiveram um teste negativo nas últimas 72 horas.

Com este sistema, que teve início na quarta-feira, as equipas dos museus, bares, cafés e restaurantes verificam na app ou no documento qual é o estado dos visitantes antes de lhes permitirem entrar nos espaços.

A Dinamarca também oferece testes gratuitos, mas os clientes do Warpigs Brewpub nem se importam de pagar a “taxa” de 20 euros pelo teste + cerveja. È que isso permite-lhes evitar as costumeiras filas e muito mais tempo de espera nos centros de testagem, segundo depoimentos recolhidos pela Reuters.

Nicolai Marteens, um dos clientes no local, disse a agência que antes de optar pelo bar espreitou a fila de espera no centro de testagem: “Era uma ou duas horas à espera”, referiu. Com uma cerveja na mão e em menos de meia hora é outra alegria...

No seu Facebook, a Warpigs anuncia os testes à covid-19 das 12h às 21h para todos os que ainda não têm “um teste negativo registado no seu passaporte corona”. Segundo informam, o serviço é prestado pela empresa de serviços de saúde Practio. O resultado, referem, é dado em 15 minutos, sendo registado e ficando activo no passaporte em 10 minutos. ⁠⁠