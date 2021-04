“Retoma dos comboios internacionais? A única solução é uma conversa de António Costa com Pedro Sánchez”

No dia em que se inaugurou a electrificação da linha do Minho entre Viana do Castelo e Valença, a equipa do Sobre Carris convidou o secretário-geral do Eixo Atlântico, Xoán Mao, para falar sobre as ligações internacionais, o futuro da alta velocidade entre Lisboa e A Corunha e as potencialidades das ligações no Corredor Atlântico.

Episódio gravado na estação de Valença, numa carruagem Corail afecta ao novo serviço interregional Valença-Coimbra.

