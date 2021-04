Os comboios eléctricos já chegam a Valença, mas os maiores ganhos de tempo ficam para 2030

Com a inauguração da electrificação da linha do Minho os comboios passam a poder contar com tracção eléctrica, mas faltam os grandes ganhos de velocidade prometidos para 2030, quando a alta velocidade deverá chegar à fronteira com a Galiza. Neste P24 ouvimos o jornalista do PÚBLICO, Carlos Cipriano, e o secretário-geral do Eixo Atlântico, Xoán Mao.

