Repórter da imagem da TVI agredido por agente ligado ao FC Porto

Jornalista da TVI terá sido agredido por empresário com ligações ao FC Porto no final do jogo contra o Moreirense.

No final do jogo entre o Moreirense e o FC Porto, na segunda-feira, um repórter de imagem da TVI foi agredido pelo agente Pedro Pinho, empresário de futebol, com ligações conhecidas aos portistas. No momento da agressão, o jornalista mostrava imagens de Pinto da Costa, que assistiu ao acto de violência.

O encontro no Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, terminou de forma quente. Os portistas empataram a cinco minutos dos 90 e viram um golo anulado já no período de compensação. Sérgio Conceição acabou expulso e já no exterior do estádio o repórter de imagem da TVI, que mostrava imagens do presidente do FC Porto, Pinto da Costa, foi agredido por Pedro Pinho, empresário envolvido em contratações de jogadores dos azuis e brancos.

De acordo com Victor Pinto, jornalista da TVI, o antigo guarda-redes do FC Porto Vítor Baía pediu desculpa pelo incidente.