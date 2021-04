PGR abre inquérito às agressões em Moreira de Cónegos

Repórter de imagem da TVI foi vítima de agressões no exterior do estádio do Moreirense.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu nesta terça-feira um inquérito para apurar os factos relativos às agressões de que foi alvo o repórter de imagem da TVI Francisco Ferreira, após o jogo entre o Moreirense e o FC Porto, respeitante à 29.ª jornada da Liga.

O encontro realizado no Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, na noite de segunda-feira, terminou com contestação de vários elementos do FC Porto dentro do relvado e também com um incidente já no exterior do estádio.

No final da partida, quando o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, se aproximou dos repórteres de imagem presentes no local, o agente de jogadores Pedro Pinto agrediu um operador da TVI, tendo as imagens do incidente sido registadas em vídeo.

A agressão já foi condenada, entretanto, por diferentes instâncias do futebol nacional, desde a Federação Portuguesa de Futebol à Liga de Futebol Profissional, passando por clubes como o Sporting e o Benfica, tendo também merecido total repúdio da TVI e do sindicato de jornalistas.