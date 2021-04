On field review, uma ferramenta para utilizar

Na página 146 das leis de jogo, podemos ler: “… para decisões factuais, como verificar se uma infracção foi dentro ou fora da área, uma ida ao monitor por parte do árbitro (on field review) poderá ser efectuada se isso ajudar a gestão dos jogadores/jogo ou a ‘vender’ a decisão, se essa for crucial para o jogo perto do final do mesmo”. Era assim, com esta ida ao monitor, que deveria ter terminado o jogo em Moreira de Cónegos, entre o Moreirense e o FC Porto, aquando da infracção de D’Alberto sobre Luis Díaz. Tudo em nome do bom senso, da boa gestão das emoções e da mera aplicação do protocolo.