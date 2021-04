João Sousa caiu à primeira no Estoril Open

Actualmente na 103.ª posição na hierarquia mundial, o minhoto apresentou-se algo inconstante, a cometer muitos erros não forçados e sofreu três breaks no parcial inaugural.

O tenista João Sousa, número um português, despediu-se nesta terça-feira do Estoril Open, ao perder na primeira ronda em dois sets diante do britânico Cameron Norrie.

A atravessar uma fase menos positiva na carreira, o vimaranense não foi feliz neste regresso a Portugal e à terra batida dos courts de ténis do Estoril, onde em 2018 se sagrou campeão, e acabou eliminado pelo adversário e seu parceiro de pares, 50.º colocado no ranking ATP, pelos parciais de 6-1 e 6-3.

Sousa, actualmente na 103.ª posição na hierarquia mundial, apresentou-se algo inconstante, a cometer muitos erros não forçados e sofreu três breaks no parcial inaugural, tendo feito apenas um jogo de serviço.

No segundo set, o minhoto, de 32 anos, voltou a ficar cedo em desvantagem, ao ser quebrado no seu primeiro jogo de serviço (0-2), com o esquerdino a confirmar logo de seguida a liderança (3-0), e não conseguiu mais recuperar, cedendo o triunfo ao cabo de uma hora e 25 minutos.

Depois de ter chegado à segunda ronda na última edição do torneio, em 2019, João Sousa foi derrotado na estreia por um jogador que, há uma semana, só foi superado no ATP 500 de Barcelona pelo número dois mundial, o espanhol Rafael Nadal, que viria a conquistar o 12.º título no pó de tijolo catalão.