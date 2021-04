O que falta a Sporting, FC Porto, Benfica e Sp. Braga na I Liga

Em tese, o Benfica é o que tem o calendário mais espinhoso até ao final do campeonato. No plano oposto estão Sporting e Sp. Braga, com jogos teoricamente mais acessíveis.

Setenta e três pontos para o Sporting, 67 para o FC Porto, 63 para o Benfica e 58 para o Sp. Braga. É este o panorama actual da I Liga, com cinco jogos e 15 pontos por disputar no campeonato nacional. Há, neste cenário, duas lutas principais: a do título e a da Europa.

A primeira limita-se, nesta fase, a Sporting e FC Porto, tendo em conta que já nem o mais optimista adepto do Benfica deixará de ver o título como uma quimera total.

A segunda está dividida em duas partes: o Benfica a querer “roubar” ao FC Porto a qualificação directa para a Liga dos Campeões, por via do segundo lugar no campeonato, e o Sp. Braga a querer chegar ao Benfica e limitar os “encarnados” a uma singela e embaraçosa presença na Liga Europa.

No plano teórico, o Benfica é o que tem o calendário mais espinhoso até ao final do campeonato. Em cinco jogos, tem clássicos frente aos dois primeiros classificados e visita ainda o Minho, para defrontar o sexto da tabela, o V. Guimarães.

No plano oposto estão Sporting e Sp. Braga. Os “leões” defrontam o Benfica no dia 15 de Maio, mas os restantes quatro jogos são frente a adversários na cauda da tabela (todos do 14.º lugar para baixo). Já os minhotos não defrontam qualquer dos “grandes” e o adversário teoricamente mais difícil, o Paços de Ferreira, está em quebra de forma nas últimas semanas.

Confira o calendário dos quatro primeiros:

Sporting:

Nacional (casa) – 1/05

Rio Ave (fora) – 5/05

Boavista (casa) – 11/05

Benfica (fora) – 15/05

Marítimo (casa) – 19/05

FC Porto:

Famalicão (casa) – 30/04

Benfica (fora) – 6/05

Farense (casa) – 10/05

Rio Ave (fora) – 15/05

Belenenses (casa) – 19/05

Benfica:

Tondela (fora) – 30/04

FC Porto (casa) – 6/05

Nacional (fora) – 11/05

Sporting (casa) – 15/05

V. Guimarães (fora) – 19/05

Sp. Braga:

Marítimo (fora) – 29/04

Paços de Ferreira (casa) – 5/05

Gil Vicente (fora) – 9/05

Moreirense (casa) – 14/05

Portimonense (fora) – 19/05