Terça, na TV: O Despertar da Mente, Os Invisíveis e passos de uma Autópsia

CINEMA

O Mordomo

AMC, 17h10

Lee Daniels filma esta história inspirada na vida real de um homem que nasceu numa plantação de algodão, nos anos 1920, e acabou a trabalhar como mordomo na Casa Branca, onde serviu oito Presidentes e presenciou momentos decisivos dos EUA. Forest Whitaker, Oprah Winfrey (nomeada para o BAFTA de melhor actriz secundária), John Cusack, Melissa Leo, David Oyelowo, Yaya Alafia, Mariah Carey, Jane Fonda, Cuba Gooding, Jr., Terrence Howard, Elijah Kelley, Minka Kelly, Lenny Kravitz, James Marsden, Alex Pettyfer, Vanessa Redgrave, Alan Rickman, Liev Schreiber e Robin Williams integram o elenco. A banda sonora é de Rodrigo Leão.

O Despertar da Mente

TVCine Emotion, 22h50

Um homem desgostoso de amor resolve obliterar as memórias desse romance. É o início de toda uma viagem aos meandros da mente, com Michel Gondry atrás das câmaras, a seguir o oscarizado argumento original de Charlie Kaufman, e com Jim Carrey e Kate Winslet nos papéis principais.

Aconteceu no Oeste

Fox Movies, 00h44

Um western que fez a glória de Sergio Leone em 1968, com aclamada banda sonora de Ennio Morricone. Frank (Henry Fonda) é um pistoleiro a soldo dos caminhos-de-ferro. Liquida todos os que possam constituir um obstáculo, incluindo a família McBain, que possui uma quinta mesmo no caminho da linha. Só sobrevive Jill McBain (Claudia Cardinale), que decide tomar conta da quinta com a ajuda do líder de um bando de marginais (Jason Robards) e que está empenhada em vingar a morte da família. Entretanto, um forasteiro (Charles Bronson) procura Frank em busca de uma vingança da qual ninguém sabe a razão.

Os Invisíveis

RTP1, 1h

Claus Räfle realiza e co-escreve, com Alejandra López, este filme semidocumental que narra as extraordinárias histórias verídicas de quatro judeus que, contra todas as probabilidades, conseguiram escapar ao extermínio nazi, escondidos na penumbra, mantendo falsas identidades e vivendo da generosidade de alemães inconformados. O elenco inclui Alice Dwyer, Max Mauff, Aaron Altaras e Ruby O. Fee.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h08

“Que liberdade está a passar por aqui?” é a pergunta lançada a debate na edição desta noite. No rescaldo das comemorações do 47.º aniversário do 25 de Abril, um painel de especialistas e comentadores é chamado a analisar, sob a condução do jornalista Carlos Daniel, a qualidade da democracia em Portugal, avaliando questões como a ascensão de movimentos extremistas ou o impacto da pandemia na liberdade individual e colectiva.

DOCUMENTÁRIOS

Cidade Marconi

TVCine Edition, 10h55

Estreia de Ricardo Moreira na realização de longa-metragem, Cidade Marconi é uma obra experimental, focada nos projectos/impasses de transformação de uma paisagem (a Serra de Carnaxide) e trabalhada na relação entre a música e a fotografia.

A Grande Barreira de Coral com David Attenborough

Odisseia, 17h27

Primeiro de quatro episódios apontados ao ecossistema da Grande Barreira de Coral, que há décadas é um dos locais que mais fascina David Attenborough. É ele quem conduz este mergulho, produzido pela BBC, em busca de mais conhecimento sobre os pequenos seres que tornam esta comunidade tão viva e colorida. Para começar, observa os Construtores. Seguem-se, até sexta-feira, a esta hora, Visitantes, Sobrevivência e Making of.

Autópsia: Percurso de Uma Criação

RTP2, 23h31

Em 2019, Olga Roriz estreou Autópsia, um espectáculo em torno de memória, dor, luto e salvação. Henrique Pina seguiu os quatro meses de preparação da peça, para realizar este documentário em 2020, ano do 25.º aniversário da companhia da coreógrafa. Agora, à aproximação do Dia Mundial da Dança (29 de Abril), a RTP estreia este dissecar do processo criativo, “da génese das primeiras ideias até se estabelecer, através da coreografia, um significado, uma narrativa, um conceito”, com foco particular na relação entre a criadora e os intérpretes André de Campos, Beatriz Dias, Bruno Alves, Catarina Câmara, Marta Lobato Faria, e Yonel Serrano.