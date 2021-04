Um quarteto em patins luminosos “numa pista de aceleração”

Catarina Miranda estreia Cabraqimera . Corpos mediados e hackeados pela luz e pela música para ver no Rivoli na quarta-feira, também no digital.

Há muito que Catarina Miranda procura estruturar os seus trabalhos a partir do potencial imagético, dramatúrgico e sinestésico daquilo que é sugerido pelos “estados de consciência alterada”, em particular os estados hipnagógicos e hipnopômpicos. Ou seja, as vibrações e os deslocamentos cognitivos, as visões e as breves alucinações que ocorrem quando estamos a adormecer e a acordar, numa zona de fronteira entre o sono e a vigília.