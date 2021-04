Pintura de Vieira da Silva vai a leilão em Lisboa

Um óleo sobre tela que Maria Helena Vieira da Silva pintou em 1954, L’Inondation , vai ser leiloado no dia 3 de Maio com uma estimativa de base entre os 250 e os 350 mil euros.

A pintura L'Inondation, de Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), vai ser leiloada a 3 de Maio, em Lisboa, integrada num conjunto de arte moderna e contemporânea, anunciou esta terça-feira a leiloeira Veritas, que estima que a obra possa alcançar até 350 mil euros.

Este óleo sobre tela de Vieira da Silva irá à praça num leilão de 224 lotes, que inclui peças de vários outros artistas portugueses, designadamente Pedro Cabrita Reis, Jorge Molder, Júlio Pomar (1926-2018) ou António Palolo, mas também de artistas estrangeiros como Steve Currie, Michael Biberstein, Joel Shapiro, Francis Smith, Joel Fisher ou Mark Lupertz.

Realizada em 1954, L'Inondation, que vai a leilão com um intervalo de valor estimado entre os 250 mil e os 350 mil euros, pertence a uma década em que a pintora se consagrou internacionalmente. Representada no catálogo raisonné da artista, a pintura esteve ainda presente em várias exposições, entre as quais a primeira retrospectiva da obra de Vieira da Silva promovida em 1958 pela Kestner-Gesellschaft em Hannover, na Alemanha.

Também foi exposta na mostra Vieira da Silva – Árpád Szenes nas Colecções Portuguesas, apresentada na Casa de Serralves, no Porto, em 1989, e na Europália 91, nos Musées Royaux des Beaux-Arts, em Bruxelas.

Em Julho de 2020, o quadro a óleo Tours d'arme, criado no mesmo ano pela pintora portuguesa foi apresentado entre obras de arte do século XX num leilão internacional da Christie's, com uma estimativa entre 600 mil e 800 mil euros, mas não chegou a ser vendido.

Em 2018, outra obra de Vieira da Silva, L'Incendie 1, foi leiloada em Londres, pela mesma leiloeira, por um valor recorde para a artista de 2,290 milhões de euros. Pintada em 1944, partia com uma estimativa de base entre 1,2 milhões de euros e 1,6 milhões de euros.

A licitação decorrerá a 3 de Maio, pelas 19h, no mesmo local onde as obras estarão em exposição até à véspera do leilão, na avenida Elias Garcia, 157, em Lisboa.