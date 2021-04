Fernando Rocha e Pedro Abrunhosa encabeçam os dois eventos-teste em Braga

Compra dos bilhetes para os espectáculos no Altice Forum só poderá ser finalizada com agendamento de teste PCR. O primeiro evento, na quinta-feira, terá lugar para 400 pessoas sentadas, devidamente distanciadas. Um número igual de pessoas poderá assistir ao segundo espectáculo, no dia seguinte, mas de pé. Cada entrada terá o custo de dois euros.

Apesar de anunciados na última sexta-feira (23 de Abril) pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, numa entrevista à SIC Notícias, só agora se sabe quem irá actuar nos espectáculos-teste que acontecerão nas próximas quinta e sexta-feira no Altice Forum, em Braga. O primeiro, apurou o PÚBLICO junto da Câmara Municipal de Braga, será “um espectáculo de comédia com Fernando Rocha”, às 20h00. Esse espectáculo terá lugar para 400 espectadores sentados; o distanciamento entre lugares está assegurado, havendo “um distanciamento de 3 metros quadrados entre cadeiras”, indicou a mesma fonte. Tal como o PÚBLICO informou anteriormente, os dois eventos decorrerão ao ar livre, no parque automóvel do Altice Forum de Braga.

Depois, na sexta, Pedro Abrunhosa convidará “dois músicos” para um espectáculo musical que tem também início às 20h00 e com igual lotação do anterior. Só que, desta feita, os espectadores estarão de pé, “com máscara e distanciamento social”, dispostos “por lugares assinalados”. Os bilhetes para cada um dos espectáculos têm o “custo simbólico” de dois euros e o valor reverte para a CERCI (Cooperativa de Educação e Reabilitação para Cidadãos mais Incluídos) de Braga.

A compra do bilhete só poderá ser concluída através do agendamento de um teste PCR, que será realizado pela Cruz Vermelha nas imediações do Altice Forum de Braga. O teste será agendado para largos minutos antes das 20h00 de cada dia. Para além disso, também a imprensa que estará presente em cada um dos eventos terá de realizar o mesmo teste. Como indicou Graça Fonseca, a Direcção-Geral da Saúde monitorizará posteriormente as pessoas que estiverem nestes eventos. A ministra da Cultura frisou ainda, na mesma entrevista, que o compromisso do Governo é “abrir os eventos culturais” e “identificar as condições” em que podem ser realizados eventos ao vivo — mas tudo em função da evolução da pandemia em Portugal.

Experiência semelhante aconteceu em Barcelona no final do mês passado: cinco mil pessoas foram testadas antes de entrarem no Palau Sant Jordi, onde a banda rock espanhola Love of Lesbian actuou. Dos milhares de testes realizados, seis tiveram resultado positivo. Por outro lado, os The Flaming Lips actuaram dentro de “bolhas” protectoras num concerto em Janeiro último, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Os espectadores assistiram ao concerto de igual modo, dentro de uma bolha.