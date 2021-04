Novo telescópio protege a Terra de asteróides perigosos

É mais um parceiro para participar na tarefa à escala mundial de encontrar e identificar pequenos objectos perto da Terra. O Telescópio de Teste TBT2 (sigla do inglês para Test-Bed Telescope 2) da Agência Espacial Europeia, instalado no Observatório de La Silla do Observatório Europeu do Sul (ESO) no Chile, começou a funcionar. A trabalhar em conjunto com outro telescópio parceiro colocado no hemisfério Norte, o TBT2 “estará atento a qualquer asteróide que possa apresentar riscos para a Terra, testando ao mesmo tempo hardware e software que será utilizado numa rede de telescópios futura”, refere um comunicado do ESO.