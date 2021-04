Não há mortes por covid-19 em lares há duas semanas

Com a população mais idosa, acima dos 80 anos, vacinada, o novo coronavírus já não ceifa vidas com tanta facilidade. É uma prova do poder das vacinas, a nossa arma mais poderosa contra a pandemia de covid-19. Não foram registados óbitos de utentes ou residentes de Estruturas Residenciais Para Idosos por covid-19 nas últimas duas semanas.

É uma boa notícia neste mar de más notícias da pandemia: domingo foi o primeiro dia sem mortes devido à covid-19 em Portugal desde 2 de Agosto do ano passado, no pico do Verão. “O que estamos a ver é o efeito de uma cobertura vacinal muito elevada da população acima de 80 anos, onde se concentravam 95% dos óbitos devido à covid-19”, comentou o pneumologista Filipe Froes, Pneumologista, coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos para a Covid-19.