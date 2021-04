Covid-19. Seis casos da variante indiana identificados na região de Lisboa

A prevalência da variante do Reino Unido em Portugal é de 89%, com “tendência crescente”.

Foram identificados seis casos da variante “indiana” em Portugal, todos em Lisboa e Vale do Tejo, revelou João Paulo Gomes, investigador do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa), esta terça-feira, na reunião no Infarmed, em Lisboa.

O investigador do Insa adiantou que, de acordo com o perfil genético observado, os casos agora detectados se referem a três introduções distintas desta variante em Portugal. “Não sei dizer-vos qual o nível de disseminação da mesma na comunidade”, notou. “Mas vamos estar atentos e [esperemos] que o processo de vacinação se sobreponha a tudo isto.”

A prevalência da variante do Reino Unido em Portugal é de 89%, e “continua com uma tendência crescente”, disse João Paulo Gomes, na reunião que junta políticos e peritos em saúde. Essa linhagem que “está em Portugal, está em toda a Europa e vai dominar o mundo”, afirmou. “É, de longe, a variante mais transmissível com que a população já se deparou.” Há relatórios que a têm associado a uma maior letalidade, mas também existem outros que sugerem que, apesar de ser mais transmissível, não aumenta a gravidade da doença-

O investigador revelou ainda que há 73 casos associados à variante de Manaus (a P.1), no Brasil. Desses, 44 foram identificados nos últimos 15 dias. “Todos os países [que aqui apresento] registaram nas duas últimas semanas uma tendência significativamente crescente de novas confirmações associadas à variante de Manaus”, salientou o investigador. Se em Fevereiro e Março se percebeu que houve uma estabilização em termos de circulação, nos dados de Abril (apresentados nos próximos dias) a circulação será já “mais significativa”, o que estará associado à abertura de fronteiras. “Vemos com alguma preocupação a disseminação desta variante”, assinalou.

Já a variante da África do Sul representa, pelo menos, 64 casos em Portugal, sendo que nas últimas duas semanas houve um aumento de 11 casos confirmados. “Todos os países registaram um aumento considerável de novas confirmações da variante da África do Sul”, referiu João Paulo Gomes.

Em Portugal, o grande aumento da prevalência desta variante foi observado de Fevereiro (0,1%) para Março (2,5%). Estima-se que terão existido cerca de 200 caso associados a esta variante. “Pensamos que o número em Abril não fugirá muito ao que foi apresentado em Março”, referiu. “Já tinham níveis fora do residual e levantava alguma preocupação em Março e pensamos que Abril não seja muito diferente.”

A vigilância genética é feita através da sequenciação do coronavírus. Essa vigilância tem sido mensal através de amostras positivas enviadas para o Insa por uma extensa rede laboratorial. O Insa definiu como compromisso para Abril a sequenciação de 1800 vírus de 18 distritos e mais de 170 concelhos. Na última semana, desses foram sequenciados 550 vírus.