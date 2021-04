“Com este ritmo de vacinação será possível alcançar elevadas taxas de cobertura nos próximos meses”

Coordenadora do inquérito serológico nacional lembra que no último mês o ritmo de vacinação aumentou bastante. Segunda fase do estudo concluiu que 15,5% da população já tinha anticorpos ao vírus SARS-CoV-2, uma percentagem que por esta altura já é superior graças à vacinação.

Quanto mais rápido correr o plano de vacinação contra a covid, mais provável se torna conseguir a imunidade de grupo antes do tempo inicialmente previsto. “Com este ritmo de vacinação será possível alcançar elevadas taxas de cobertura, as que estão definidas à volta de 70% [da população], nos próximos meses”, admite Ana Paula Rodrigues, investigadora do Instituto Nacional de de Saúde dr. Ricardo Jorge (Insa) e coordenadora do estudo serológico nacional. A segunda fase do estudo concluiu que 15,5% da população já tinha anticorpos ao vírus SARS-CoV-2, uma percentagem que por esta altura já é superior graças à vacinação.