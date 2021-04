Relação confirma condenação do reitor da Fernando Pessoa por desvio de fundos

O Tribunal da Relação do Porto confirmou a condenação do reitor da Universidade Fernando Pessoa, Salvato Trigo, por ter desviado, através de uma empresa sua, mais de dois milhões de euros da fundação que detém aquela instituição de ensino privado, em benefício próprio e da sua família. Por isso, aplicou a Salvato Trigo uma pena de prisão, suspensa, de 13 meses, menos dois do que decidira o juiz da primeira instância.