Investir em algas para a biotecnologia? Há uma plataforma para projectos sustentáveis que o pode financiar

O homem com um fato de mergulho a anunciar que é de Israel pára para dizer, em inglês, a Mário Pedro, que há algas na praia, logo ali abaixo, junto à muralha do Forte de Peniche. Não especifica, mas são da espécie invasora Asparagopsis taxiformis, apontadas num estudo recente como podendo reduzir as emissões de gás metano do gado até 82%, se forem adicionadas à sua alimentação. As algas são uma das áreas em que a empresa fundada por Mário Pedro, a Quinta Quanta, está a trabalhar. Os critérios de sustentabilidade que lhe estão associados levaram a que pudesse beneficiar de um apoio de 40 mil euros da GoParity. Os diferentes investidores desta plataforma portuguesa para financiamento colaborativo de projectos de sustentabilidade já investiram mais de 5,6 milhões de euros em negócios como o de Mário Pedro, desde 2018.