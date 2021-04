Dia sem mortes por covid-19 em Portugal

Portugal registou, neste domingo, zero mortes e 196 novos casos de infecção de covid-19. Já não havia zero mortes desde 2 de Agosto. É só a segunda vez que há um dia sem mortes por covid-19 desde que foi reportada a primeira morte associada à doença em Portugal.

No total, desde o início da pandemia, o país soma 834.638 casos confirmados e 16.965 vítimas mortais, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Há mais 17 pessoas internadas nos hospitais portugueses em relação ao último balanço da DGS, num total de 365 doentes hospitalizados. Desses, 91 estão internados nas unidades de cuidados intensivos do país, menos sete do que no dia anterior.

Recuperaram da doença 326 pessoas em 24 horas. No total, contam-se 793.011 pessoas que conseguiram recuperar da doença desde o início da pandemia.

De acordo com a DGS, há 24.662 casos activos da doença, menos 130 em relação a sábado. Este número é conseguido depois de subtraídos o número de mortes e de recuperados ao número total de casos.

O país mantém-se na zona verde da matriz de risco, que dita o avanço do desconfinamento em Portugal. Segundo o boletim da DGS, os indicadores, actualizados esta segunda-feira, situam-se, actualmente, em 0,99 no que diz respeito ao R(t) no país — índice de transmissibilidade — uma ligeira subida de 0,01% relativamente a sexta-feira. No Continente, o R(t) fixa-se em 1.

Já a incidência, ou seja o número de casos por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores, desceu e fixa-se em 70,4 casos de infecção no país e 67,3 no Continente. A matriz de risco é actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras.