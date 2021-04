Os 47 anos do 25 de Abril

Se houvesse de uma entrega de Óscares para os discursos do 25 de Abril, na Assembleia da República, sem dúvida nenhuma, que Marcelo Rebelo de Sousa, seria o contemplado. As palavras mais ouvidas ao longo de todos os discursos foram “corrupção” e “justiça” e são, como todos sabemos, os males da nossa democracia.

Mais uma vez, acompanhado pela sua esposa, Manuela Eanes, esteve o seu marido general Ramalho Eanes, primeiro Presidente após o 25 de Abril.

Todos os representantes dos nossos Partidos discursaram, mas o da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda (BE) mereceram alto destaque. Passaram 47 anos sobre da Revolução dos Cravos, pouco falta para atingir meio século, e face à minha avançada idade, muito gostaria de daqui a outros 47 anos, estar a escrever: “Viva o 25 de Abril!”

Tomaz Albuquerque, Lisboa

O extremo da demagogia

André Ventura, mais uma vez nos trouxe um discurso igual aos outros, cheio de ódio, antidemocrático, mas a cima de tudo populista. Demonstrou aquilo que já todos parecemos saber, todos menos os querem minar a democracia e destruí-la através de discursos fáceis e demagogos, um enorme desrespeito pelas instituições e por todos os cidadãos, mas mais que isso, demonstrou que defender Abril não é nem pode ser alinhar nestas aventuras que em tão pouco honram a memória de quem a lutou pela liberdade. Defender Abril é defender a igualdade, a solidariedade e um Estado de direito onde os direitos dos cidadãos são respeitados. Falar em corrupção naquela que é a casa de todos os portugueses não pode ser tão fácil para um partido cuja legalização assenta em assinaturas falsas e investimentos privados muito duvidosos.

Abril Sempre! Fascismo Nunca Mais!

Bernardo Portela Albano, Almada

Agradecimento

Obrigado à Cármen Garcia por todas as crónicas fantásticas que escreve na P2, especialmente a última dedicada ao 25 de Abril e que eu encaminhei para os meus netos. Está lá tudo o que um jovem precisa saber ou relembrar.

Reginaldo Guerreiro Gonçalves, Alfragide

O exemplo da ciência

Em época de valorização da ciência, convém lembrar a forma como tem sido tratada em Portugal salvo honrosas excepções. No mesmo país onde muitas classes profissionais reclamam por tudo e por nada, sindicalistas procuram descobrir regalias e formas de boicote, poucos se indignam e se surpreendem com a condição da maioria dos cientistas alimentados pela precariedade das bolsas e ainda assim graças à Comunidade Europeia que as patrocina . São anos a fio a trabalhar na mais completa precariedade, sem quaisquer direitos, com vencimentos a 12 meses (não há subsídio de férias nem Natal), sem descontos para a reforma, produzindo para o bem do País em silêncio sem nada reclamarem orientados pela paixão de fazerem o que gostam. Temos por hábito reclamar por tudo e por nada sem vermos o que se passa à nossa volta. É tempo de nos perguntarmos o que podemos fazer pelo nosso país em vez de exigirmos permanentemente o que o país pode fazer por nós. A ciência dá-nos esse exemplo. O Prémio Pessoa atribuído a uma grande cientista, Elvira Fortunato, foi um justo tributo!

Ricardo Rodrigues, Paço D’Arcos

Se calhar o melhor é não se “escrever ou falar” mais sobre vacinação

Sendo o tema do momento a covid-19 e implicitamente as vacinas, talvez o melhor seja haver um pacto e deixar-se totalmente de escrever, relatar, opinar sobre tudo ou nada que seja relacionado com vacinação.

Há vacinas, não há vacinas, é britânica ou é russa, é boa é má, faz coágulos, não faz coágulos, estraga-se por não haver corrente no frigorífico, ou a carrinha que as leva despista-se, há grupos anti-vacinas, não há, primeiro os velhos, primeiro os doentes. Não. Não. Não!

Além das quatro entidades “oficiais habilitadas” a falar, há os jornalistas, os comentadores e os patetas que se pronunciam sobre o tema. E, como cada cabeça sua sentença, parece que estamos em “democracia directa/grega” e de cada um sai uma opinião, como lhe dá mais jeito.

E, agora surgiu algo o novo agendamento, moderno, informatizado. Mas depois vem alguém dizer que o agendamento esgotou, e depois outro alguém diz que afinal os doentes da fase 2 - parece que ainda existe - podem ficar fora.

Augusto Küttner, Porto