A UE está no bom caminho para concretizar o Pilar dos Direitos Sociais? Manuel Pizarro e Sandra Pereira em debate

Esta semana, a jornalista Ana Sá Lopes conversa com os eurodeputados Manuel Pizarro (PS) e Sandra Pereira (PCP) sobre o plano de acção para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

Na contagem decrescente para a Cimeira Social do Porto, a 7 e 8 de Maio, organizada pela presidência portuguesa do Conselho da UE, procuramos saber o que falta fazer para concretizar os compromissos em áreas como o emprego e formação, igualdade no trabalho, combate à pobreza, em particular a que afecta crianças.

Deixamos ainda algumas sugestões para ver e ouvir falar sobre a Europa. Na próximas semanas, os três filmes finalistas do LUX Prémio do Público vão ser exibidos em mais de 60 cidades da União Europeia, também em Portugal: Mais uma Rodada, de Thomas Vinterberg, Collectiv - Um Caso de Corrupção, de Alexander Nanau, e Corpus Christi – a Redenção, de Jan Komasa.

Estado da União é um espaço de debate sobre o presente e o futuro do projecto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta, e o lugar de Portugal e dos cidadãos nos destinos da Europa.

Este programa tem o apoio do Parlamento Europeu.