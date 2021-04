Rússia suspende organizações ligadas a Alexei Navalny

Tribunal de Moscovo começou esta segunda-feira o julgamento que irá decidir se as organizações do opositor russo serão classificadas como “extremistas”.

A procuradoria-geral da Rússia ordenou esta segunda-feira a suspensão das actividades da organização de Alexei Navalny, deixando antever a decisão final do tribunal, que está para ser divulgada em breve, sobre se vai ou não banir oficial e definitivamente o movimento do principal opositor do Governo de Vladimir Putin.