Ministra espanhola recebe faca aparentemente ensanguentada

Carta enviada a Reyes Maroto dias depois do ministro do Interior, da directora-geral da Guarda Civil e de Pablo Iglesias terem recebido ameaças de morte.

A ministra espanhola da Indústria, Comércio e Turismo, Reyes Maroto, recebeu uma faca coberta de manchas vermelhas pelo correio, revelou esta segunda-feira uma fonte do Ministério do Interior, dias depois de Pablo Iglesias, líder do Unidas Podemos, e do ministro do Interior e da directora-geral da Guarda Civil terem recebido ameaças de morte.

Uma investigação foi aberta a este novo caso, adianta a Reuters, com outra fonte do Ministério do Interior a dizer que, para já, não é claro se as manchas vermelhas na faca eram de sangue ou de tinta.

Reyes Maroto, do PSOE, ocupa o cargo de ministra da Indústria, Comércio e Turismo no governo liderado por Pedro Sánchez desde 2018 e é candidata à vice-presidência da Comunidade de Madrid nas eleições marcadas para 4 de Maio.

Na quinta-feira passada, o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska (PSOE), a directora-geral da Guarda Civil, María Gámez, e Pablo Iglesias receberam cartas anónimas com mensagens ameaçadoras e balas de espingarda.

“Pablo Iglesias Turrión, deixaste morrer os nossos pais e avós. A tua mulher, os teus pais e tu estão sentenciados com a pena capital. O teu tempo esgota-se”, lê-se na missiva dirigida ao ex-vice-presidente do Governo liderado pelo socialista Pedro Sánchez, partilhada no Twitter de Iglesias.

A fotografia publicada pelo líder do Unidas Podemos mostra uma folha de papel com palavras redigidas em letras maiúsculas e frases sem pontuação. Ao lado, vê-se o envelope com o nome de Iglesias e quatro balas de uma “espingarda Cetme”.

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério do Interior na Direcção-Geral da Polícia Nacional, vista pelo El País, a carta dirigida a Grande-Marlaska dizia o seguinte: “Tens dez dias para te demitires. O tempo de andares a rir-te de nós terminou”.

Na sexta-feira, Pablo Iglesias, que é também candidato à liderança da comunidade de Madrid, abandonou um debate em directo na estação de rádio Cadena Ser, depois de a candidata do Vox, Rocío Monasterio, ter posto em causa a veracidade das ameaças de morte que o ex-vice-presidente do Governo de Espanha recebeu no dia anterior.